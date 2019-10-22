النجف تحدد أهم العراقيل أمام صرف موازنة التربية

2019/10/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد اجتماع موسع لمناقشة آلية تأخير صرف موازنة التربية.

وذكر بيان لمكتب الكرعاوي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان " النائب الأول لمحافظ النجف الاشرف ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية تأخير صرف موازنة التربية".

وشدد الكرعاوي خلال الاجتماع، على "تحديد اهم العراقيل والمعوقات التي تقف أمام جدولة صرف موازنة التربية".

وأكد على "أهمية ايجاد الحلول الآنية وصرف المبالغ المتبقية لإنجاز الأعمال المتلكئة في تأهيل وصيانة بعض المدارس و إنجاز المشاريع وبصورة مدروسة وعلمية".

ووجه الكرعاوي اعضاء الاجتماع، بـ "ضرورة تحديد موعد محدد لتطبيق مخرجات الاجتماع بصورة فعلية".

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