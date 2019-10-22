اعفاء 6 مسؤولين في امانة بغداد (وثيقة)

2019/10/22 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اصدرت أمينة بغداد، ذكرى علوش، قراراً يقضي باعفاء 6 مدراء عامين من مناصبهم في الامانة، وتعيين بدلاء عنهم بالوكالة.

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