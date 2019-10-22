الدولار يتعافى لكنه يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يناير 2018

2019/10/22 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- تعافى الدولار الأمريكي في تعاملات بعد الظهر يوم الاثنين من خسائر تكبدها في وقت سابق مع تجدد الشكوك التي تحيط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق يوم‭ ‬الاثنين، كان الدولار يتجه صوب أسوأ شهر له منذ يناير كانون الثاني 2018 مع صعود الجنيه الإسترليني واليورو بفعل موجات متقطعة من التفاؤل حيال خروج بريطانيا من التكتل.

لكن العملة الخضراء حولت مسارها في التعاملات في أمريكا الشمالية بعد أن رفض جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني السماح بإجراء تصويت على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضاف إلى العوائق أمام المصادقة عليه بحلول مهلة تنتهي في 31 أكتوبر تشرين الأول.

ومقابل العملة الأمريكية، انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.03 بالمئة إلى 1.2960 دولار بعد أن تخطى في وقت سابق مستوى 1.30 دولار للمرة الأولى في خمسة أشهر ونصف الشهر.

وتراجع اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1148 دولار بعد صعوده 2.26 بالمئة هذا الشهر بدعم من التفاؤل حيال الخروج البريطاني.

وزاد مؤشر الدولار 0.05 بالمئة في أحدث التداولات، لكنه يبقى منخفضا 2.05 بالمئة عن مستواه في بداية الشهر.

وارتفع الدولار 0.17 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 108.59 ين.



واتسم أداء الين، وهو من عملات الاستثمار الآمن، بالضعف أيضا مع هبوطه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

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