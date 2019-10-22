داعش من جديد.. هجوم مسلح على نقاط أمنية في صلاح الدين

2019/10/22 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن #الجيش العراقي، عن أن تنظيم “#داعش” هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول #علاس النفطية بمحافظة #صلاح_الدين، ما أدى إلى #مقتل اثنين من قوات #الأمن العراقية.[…]

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