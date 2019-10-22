بالوثيقة.. التعليم تعلن عن أجور الدراسة الموازية في الجامعات الحكومية

2019/10/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن اجور الدراسة الموازية في الجامعات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على تحديد اسعار الدراسة الموازية ( التعليم الحكومي الصباحي الخاص) في الجامعات كافة".

وأضافت أنه "تم تخويل مجالس الجامعات صلاحية تحديد اجور دراسية ادنى من المحددة بالوثيقة، وكذلك بالإمكان تقسيط الاجور الدراسية الى دفعتين او اكثر بشرط تستوفى جميع الاقساط قبل بدء الامتحانات النهائية".

وأكدت الوزارة، أن "الطالب الذي يحصل على الترتيب الاول وبتقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى يعفى من الاجور الدراسية وينقل الى القناة العامة".

وأشارت إلى أن "الاسعار في جميع الجامعات ستكون موحدة وكما موضحة في الجدول المرفق".

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