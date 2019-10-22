شرطة ذي قار تجري كشف دلالة لمتهمين بجريمة قتل

2019/10/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها كشفت دلالة قانونية لمتهمين بجريمة قتل.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقته "الغد برس انه "من خلال التحقيق في قضية قتل المجنى عليه (س , م) والتي وقعت في شهر اب من هذا العام في مدينة الناصرية بشارع (30)، ومن خلال المتابعة من قبل محققي مديرية مكافحة اجرام ذي قار / شعبة اجرام الناصرية مع كل من المتهم ( ع , ر , ر ) البالغ من العمر 27 عاما وشقيقه المتهم ( ر , ر , ر ) البالغ من العمر 19 عاما".

واضاف البيان ان "بعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة اعترفوا بارتكاب الجريمة وذكروا أن دوافعها لطلب الثأر وذلك لاتهام المجنى عليه بقتل شقيقهما بوقت سابق".

واشار البيان الى ان "كشف الدلالة القانوني جاء مطابقا لاعترافاتهما وقرر قاضي التحقيق توقيفهما أصوليا".

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