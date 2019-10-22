15 نجمًا سقطوا من حسابات الكرة الذهبية

2019/10/22 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سواريز

استعرض تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أبرز الأسماء التي تم إغفالها عند الإعلان عن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتم الإعلان، أمس الإثنين، عن 30 مرشحًا للتنافس على الكرة الذهبية هذا العام، حيث جاء في مقدمتهم ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني (ليفربول).

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:

لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وجاريث بيل وتوني كروس (ريال مدريد)، ولويس سواريز وجيرارد بيكيه (برشلونة)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ونجولو كانتي (تشيلسي)، وماركو رويس وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، وهاري كين (توتنهام)، ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وأندري روبرتسون (ليفربول).

وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة في العام الماضي.

المصدر: كووورة

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