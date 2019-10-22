2019/10/22 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بعد مرور 6 أيام على الاحتجاجات في لبنان، لا تزال الحركة مشلولة في معظم أرجاء البلاد، حيث قُطعت الطرقات، وأقفلت معظم المدارس والمؤسسات أبوابها.وأفادت غرفة التحكم المروري، بأن معظم الطرقات الرئيسية في البلاد التي تربط الشمال ب‍بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، مقطوعة جزئيا، في وقت عملت القوى الأمنية على فتح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات لليوم السادس المركز الخبري الوطني.

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