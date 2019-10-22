تعرف على مجموع الثروات المالية للفنانين العرب.. وهذا هو الفنان الاغنى بينهم!

2019/10/22 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قادت الشهرة عددا من الفنانات و الفنانين العرب قادتهم إلى امتلاك ثروات مالية خالية، نبرزها بالأرقام مع الصور.عادل امام ولد في قرية شهما مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، يسكن في قصر كبير يتميز بطابع كلاسيكي عصري في المنصورية كانت بدايته الفنية على مسرح الجامعة حيث درس في كلية الزراعة.[…]

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