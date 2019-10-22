سجل متذبذب لريال مدريد في عقر دار جالطة سراي

2019/10/22 | 10:49

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ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره جالاتا سراي، الثلاثاء، في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا وعينه على تحقيق انتصار يبقي على حظوظه، على ملعب حقق عليه فوزا كبيرا في آخر زيارة له، بعد أن ذاق “جحيمه” في مناسبتين سابقتين.

ويدخل الفريقان اللقاء الذي سيحتضنه ملعب (تورك تليكوم أرينا) في إسطنبول بنفس دوافع الانتصار، بعد بداية سيئة لكليهما بخسارة وتعادل.

ويسعى لاعبو الريال لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية في البطولة التي يحمل الفريق الرقم القياسي في الفوز بها (13 مرة)، حيث إن الفريق لم يتذوق طعم أي انتصار منذ 13 فبراير/شباط الماضي، عندما فاز على أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره (1-2) في ذهاب ثمن نهائي النسخة الماضية.

أما بطل تركيا فيأمل في إنهاء نتائجه السيئة أمام الفرق الإسبانية، حيث خسر آخر 4 مواجهات أمامها، بينما خرج الميرنجي بالنقاط الثلاث في أربع مواجهات من آخر خمسة كان خصمه فيها فريقا تركيا.

وشهدت آخر هذه المواجهات انتصار كاسح للريال في عقر دار الأتراك وبسداسية مقابل هدف في موسم (2013-14) الذي توج فيه الفريق بلقبه العاشر، بفضل تألق نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية “هاتريك”، مقابل هدفين للفرنسي كريم بنزيمة، وهدف لإيسكو ألاركون.

إلا أن الزيارتين السابقتين للفريق الملكي، لم تحملا ذكريات سعيدة له، حيث كانت الأولى في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال 2012 عندما سقط بنتيجة (3-2)، بعد أن كان قد حسم مباراة الذهاب على ملعب (سانتياجو برنابيو) بفوز مريح بثلاثية نظيفة.

أما أول مواجهة بينهما في تركيا، فتعود إلى نسخة (2000-01) وتحديدا في 3 أبريل/نيسان 2001 في ذهاب ربع نهائي البطولة، حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة (3-2)، قبل أن ينتفض الريال أمام جماهيره ويدك شباك الأتراك بثلاثة أهداف نظيفة.

المصدر: كووورة

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