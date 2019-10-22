غيث التميمي لـ”الحل”: هذه الجهات المسلحة المتورطة بقتل المتظاهرين وخطفت الناشطين

2019/10/22 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف زعيم حزب “#المواطنة” #غيث_التميمي، اليوم الثلاثاء، عن الجهات التي قامت بقتل #المتظاهرين، وخطف عدد من #الناشطين في #بغداد والمحافظات.التميمي، قال لـ”الحل العراق“، إن «قتل […]

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