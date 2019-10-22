مستشار سابق للتحالف الدولي ينتقد ارتداء الكفن خلال التظاهرات: المظاهرة رمز من رموز الحياة

2019/10/22 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتقد المستشار السابق للتحالف الدولي ضد داعش والمحلل السياسي كاظم الوائلي، ارتداء الكفن خلال التظاهرات، مبينا انها رمز من رموز الحياة.وقال الوائلي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “يس عراق”: “كيف لمن يتظاهر من اجل حياة كريمة ان يرتدي ( الكفن) ؟ المظاهرة هي رمز من رموز الحياة الحرة وإصلاح الواقع من […]

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