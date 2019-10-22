2019/10/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مدير عام عقارات الدولة يسلم محافظ البصرة خمسة الاف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين العوائل المشمولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/22 | 10:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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