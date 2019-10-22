2019/10/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمليات المشتركة: لا توجد موافقة على بقاء القوات الامريكية المنسحبة من سوريا في العراق

تأریخ التحریر: : 2019/10/22 10:52

• 8 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لا توجد موافقة على بقاء القوات الامريكية المنسحبة من سوريا في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: لا توجد موافقة على بقاء القوات الامريكية المنسحبة من سوريا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).