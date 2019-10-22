2019/10/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، اتلاف ارساليتي آلبان غير صالحة للأستهلاك البشري في جمرك المنذرية الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مفارزها، تمكنت من اتلاف ارساليتي آلبان و اجبان غير صالح للأستهلاك البشري في مركز جمرك المنذرية الحدودي كونها تجاوزت مدة الصلاحية".واضافت، ان "عملية الاتلاف تمت تحت اشراف لجنة مختصة بمشاركة الجهات الساندة وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق المادة ٦٨ /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة".وكانت الهيئة قد اعلنت امس الأثنين عن عملية مماثلة اتلفت خلالها ارساليتين من الآلبان والأجبان في جمرك المنطقة الوسطى في ممارسة لكوادر الهيئة لحماية المستهلك العراقي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف ارساليتي آلبان غير صالحة للأستهلاك البشري في جمرك المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف ارساليتي آلبان غير صالحة للأستهلاك البشري في جمرك المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).