تحديد جلسة التصويت على الدرجات الخاصة وعلوش تستبقه بإجراء غريب

2019/10/22 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر برلمانية، عن تحديد جلسة مجلس النواب للتصويت على الدرجات الخاصة والمناصب التي تدار بالوكالة.

وذكرت المصادر لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس سيتسلم أﺳﻤﺎء اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ والمناصب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﺒﺖ المقبل".وأضاف ان "التمديد للمناصب بالوكالة ينتهي يوم الخميس المقبل".ولفتت المصادر الى ان "الغريب ان قبل 3 أيام من انتهاء المهلة الأخيرة للتعيين بالوكالة أصدرت أمينة بغداد وكالة {ذكرى علوش} كتاباً جديد بالتعيين بالوكالة".وكانت وثيقة لأمانة بغداد، كشفت عن إعفاء مسؤولين كبار في الأمانة وتعيين آخرين بدلاً عنهم وكالة.وشمل الإعفاء بحسب الوثيقة التي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها وحملت توقيع أمينة بغداد {وكالة} ذكرى علوش كل من: {نجم عبد جويد} من مهام منصب مدير عام دائرة العقارات/ وكالة ويتولى رئيس المهندسين {صبا ستار عباس} معاون المدير العام مهام عمله وكالة لحين ايجاد بديل، واعفاء {ثائر فاضل منعثر} من مهام منصب مدير عام دائرة بلدية الصدر 1/ وكالة ويتولى المهندس {ثائر رشك عرمش} معاون المدير العام مهام عمله وكالة".كما شمل الإعفاء "{حسين طاهر لفتة} من مهام منصب مدير عام دائرة بلدية الصدر2 / وكالة ويتولى {م.



رئيس مهندسين زراعيين} {صلاح عسكر علي أكبر} معاون المدير العام مهام عمل المدير العام للدائرة البلدية المذكورة {وكالة} لحين ايجاد بديل".وتقرر أيضاً "اعفاء {جمال سلمان جواد} من مهام عمل مدير عام شركة تنفيذ مشاريع الماء/ وكالة ويتولى مهندس أقدم {ليث فاضل عبد السادة} مدير قسم المشاريع مهام عمل المدير العام للشركة المذكورة {وكالة} لحين إيجاد بديل".



وأعفت علوش "{زيد فيصل مهدي} من مهام منصب مدير عام دائرة بلدية الاعظمية/ وكالة ويتولى مهندس أقدم {عباس عبد المنعم علي} معاون المدير العام مهام عمل المدير العام للدائرة البلدية المذكورة وكالة لحين ايجاد بديل".انتهى

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