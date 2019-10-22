العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن دخول قوات أمريكية منسحبة من سوريا الى العراق

2019/10/22 | 10:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس المقبل، قبل التظاهرات المقرر انطلاقها الجمعة، فيما دعا لعدم التدرع بالحصانة.

وقال عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "م

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، إن التحقيقات بالتظاهرات ستحيل العشرات من الضباط للمحاكم العسكرية.

وقال الهاشمي في تغريدة على منصته بـ"تويتر"، إن "‏تقرير لجنة نوري الدليمي لت

بغداد اليوم- متابعة

كشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.

وشملت الدراسة 30 رجلا يعانون من السمنة المفرطة، أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع- بعضهم مار

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