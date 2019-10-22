مصرع سائق شاحنة في حادث سير مروع – فيديو

2019/10/22 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي سائق مصرعه في حادث جماعي مروع وقع عند أحد التقاطعات في مدينة نوفوسيبيرسك بروسيا.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، سيارة تسير بسرعة جنونية يبدو أن سائقها فقد السيطرة عليها، واصطدمت بسيارة فورد، ثم راحت تسير فوق الرصيف وكادت أن تدهس شخصين واصطدمت السيارة بعمود إنارة.

ذكرت شرطة المرور في نوفوسيبيرسك تفاصيل الحادث، حيث كان السائق، المولود عام 1994، يقود شاحنة صغيرة لشركة Svyaz Istochnik من طريق Mochischensky السريع باتجاه شارع Severnaya، عند التقاطع، تحركت السيارة إلى إشارة مرور الصفراء، وفقًا لشهود عيان.

وقال فلاديسلاف سافشينكوف، مفتش مجموعة الدعاية لشرطة المرور في نوفوسيبيرسك، بعد ذلك، اصطدمت GAZelle بقطب خفيف وسيارة فولكس واجن كانت متوقفة أمام المنزل رقم 78 في شارع جوكوفسكي.

توفي سائق GAZelle من ضربة نتيجة لحادث على الفور، أما بقية السائقين لم يصابوا بأي أذى، حسب شهود العيان.

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