انتشار امني وازدحامات خانقة في عموم مدينة بعقوبة

2019/10/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بانتشار امني وازدحامات خانقة في عموم مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى

وقال المصدر لـ"الغد برس" أن "مدينة بعقوبة تشهد انتشار امني كبير وازدحامات خانقة، خاصة المداخل دون معرفة الاسباب".

واضاف انه "لغاية الان لا تعرف اسباب الانتشار الامني".

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