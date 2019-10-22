الإعلام الامني: لا توجد موافقة على بقاء القوات الامريكية داخل العراق

2019/10/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، وجود موافقة على بقاء القوات الأمريكية داخل العراق.

وذكرت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "بعض وسائل الأعلام والوكالات الخبرية تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الامريكية من سوريا باتجاه العراق".

وأضافت أن "قيادة العمليات المشتركة تود أن تبين ان جميع القوات الامريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل الى خارج العراق ولا توجد اي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".

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