تويوتا تتألق برباعية دفع رياضية مميزة – فيديو

2019/10/22 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تختبر شركة تويوتا نموذجا جديدا من سيارات C-HR التي صنفت من بين أفضل سيارات الـ “كروس أوفر” في الأسواق وأكثرها جاذبية.

وجاء نموذج GR Sport الجديد من هذه السيارات بالعديد من التعديلات التي شملت الهيكل الخارجي، إذ زود الهيكل بفتحات هوائية كبيرة، وجنح هوائي صغير على المؤخرة لزيادة الثبات على السرعات العالية، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED.

كما حصلت السيارة الجديدة على أنظمة فرملة وتعليق خاصة، ونظام متطور يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات، وجاءت بعجلات رياضية بأقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 19 إنشا، و كاميرات وحساسات لقياس المسافات على الواجهتين الأمامية والخلفية.

وجاءت بقمرة مزودة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، ثبتت فيها واجهة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، تواءم مع جميع هواتف أندرويد وiOS ومقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة.

وستطرح هذه السيارة في الأسواق بعدة أنواع من المحركات: محركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 115 حصانا، ومحركات هجينة بعزم 112 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وعلب سرعة أتوماتيكية بـ7 مراحل.

ومن المتوقع أن تطلق هذه السيارات في الأسواق أواخر العام الجاري بسعر يبدأ من 26 ألف دولار.

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