اليوم.. ريال مدريد يسعى لاحياء اماله بالمنافسة على الشامبيونزليغ من بوابة غلطة سراي

2019/10/22 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، حينما يستضيف ملعب تورك تليكوم أرينا مباراة ريال مدريد وغلطة سراي، ضمن أهم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الأوروبية.

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