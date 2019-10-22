موسع .. العمليات المشتركة: جميع القوات الامريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها اقليم كردستان لتنقل الى خارج العراق

2019/10/22 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، أن جميع القوات الامريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها أقليم كوردستان لتنقل الى خارج العراق.

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