مؤسسة الشهداء تدعو عوائل ’’ضحايا التظاهرات’’ الى مراجعتها للبدء بإطلاق معاملاتهم

2019/10/22 | 11:30

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس المقبل، قبل التظاهرات المقرر انطلاقها الجمعة، فيما دعا لعدم التدرع بالحصانة.

وقال عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "م

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت العمليات المشتركة، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بياناً بشأن انسحاب القوات الامريكية من سوريا باتجاه العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن "بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية، تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، إن التحقيقات بالتظاهرات ستحيل العشرات من الضباط للمحاكم العسكرية.

وقال الهاشمي في تغريدة على منصته بـ"تويتر"، إن "‏تقرير لجنة نوري الدليمي لت

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