2019/10/22 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أردوغان يهدد باستئناف عملية “نبع السلام” بشكل أقوىهناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يهدد باستئناف عملية “نبع السلام” بشكل أقوى المركز الخبري الوطني.

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