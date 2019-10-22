العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ودخولها العراق

2019/10/22 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق، مشيرةً إلى عدم وجود موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق.

وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأميركية من سوريا باتجاه العراق”.

وأوضحت القيادة، أن “جميع القوات الأميركية المنسحبة من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق”، مؤكدةً: “لا توجد أية موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق”.

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