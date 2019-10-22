2019/10/22 | 11:44

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الأسد: أردوغان لص..



سرق المعامل والنفط واليوم يسرق الأرض

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الأسد: أردوغان لص..



سرق المعامل والنفط واليوم يسرق الأرض

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