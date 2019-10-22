سفير العراق ووزير التعليم المصري يناقشان أوضاع الطلبة العراقيين في الجامعات المصريّة

2019/10/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش سفير العراق في القاهرة مع وزارة التعليم العالي المصري، اليوم الثلاثاء، أوضاع الطلبة العراقيّين في الجامعات المصريّة.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "السفير العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة أحمد نايف الدليميّ التقى رئيس قطاع الشؤون الثقافيّة والبعثات في وزارة التعليم العالي بجمهوريّة مصر العربيّة كاميليا صبحي، ومدير إدارة الطلبة الوافدين رشا كمال".

واضاف البيان ان "الجانبين ناقشا خلال اللقاء أوضاع الطلبة العراقيّين في الجامعات المصريّة، وأهمّية فتح ملحقيّة ثقافية لجمهورية العراق في القاهرة؛ لمتابعة شؤونهم في المراحل الجامعيّة كافة".

وبحسب البيان أكّد الدليمي، على دعم السفارة للجهات المعنيّة بشؤون الطلبة لتجاوز العقبات التي تُرافق عمليّة قبولهم، ولتسهيل حُصُولهم على شهاداتهم الدراسيّة، مُثمّناً دور قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وإدارة الطلبة الوافدين في تعاونهما مع السفارة، وتقديم التسهيلات للطلبة.

من جانبها، أوضحت مدير قطاع الشؤون الثقافية والبعثات كاميليا صبحي أنّ "توجيهات وزير التعليم العالي في جمهورية مصر العربيّة تقضي بضرورة تقديم التسهيلات والدعم للطلبة العراقيين؛ لما يتمتع به الطالب العراقيّ من جِدِّ، وحرص، ومثابرة".

وبيّنت مدير إدارة الطلبة الوافدين رشا كمال أنّ "عدد الطلبة العراقيين الذي تقدّموا بطلبات قبولهم إلى الجامعات المصريّة للعام الدراسي 2019-2020 بلغ 1878 طالباً"، مُشيرة إلى أنّ "هذا العدد يُشكّل ضعف العدد المُسجّل في العام الماضي".

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