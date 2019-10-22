نائب يحدد سببا لانتشار البضائع المستوردة من مناشئ غير رصينة

2019/10/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب، برهان المعموري، الثلاثاء، سببا لانتشار البضائع، داعيا إلى فرض رقابة مشددة على البضائع المستوردة من الخارج.

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