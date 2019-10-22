2019/10/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، الثلاثاء، إلى ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار الشتوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتنشيط الذهب الأخضر ودعم المنازل .. دعوات للاستفاد من مياه الأمطار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتنشيط الذهب الأخضر ودعم المنازل .. دعوات للاستفاد من مياه الأمطار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).