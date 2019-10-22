علاوي لـ”كلكامش”: سننسحب من العملية السياسية في حال تكرر الاعتداء على المتظاهرين

2019/10/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد هدد رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، بالانسحاب من العملية السياسية في حال تكرر الاعتداء على المتظاهرين.

وقال علاوي في حديث لـ”كلكامش برس”، على هامش مؤتمر صحفي، إن “ائتلاف الوطنية سينسحب من العملية السياسية في حال تكررت الاعتداءات على المتظاهرين”.

يتبع ..

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