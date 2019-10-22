2019/10/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق، مشيرةً إلى عدم وجود موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق.

وقالت القيادة في بيان إن بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأميركية من سوريا باتجاه العراق وأوضحت القيادة، أن جميع القوات الأميركية المنسحبة من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق، مؤكدةً انه لا توجد أية موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لا توجد موافقة على بقاء القوات التي انسحبت من سوريا داخل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: لا توجد موافقة على بقاء القوات التي انسحبت من سوريا داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).