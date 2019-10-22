في كوردستان.. 90 دقيقة فقط لاصدار اجازة سوق ورقم سيارة.. الداخلية: نعمل على تقليلها

2019/10/22 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، ان الدوائر الرسمية في الاقليم تمضي لتسيير كامل معاملات المواطنيين بشكل الكتروني.وقال احمد في حديث للصحفيين، انه بحسب توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبرنامج الحكومة الجديدة، فان تسيير معاملات المواطنيين يكون الكترونيا من اجل تخفيف المعاناة، وتم بالفعل ذلك في عدد من الدوائر.واضاف، ان شرطة مرور وجوازات مدن الاقليم تعمل حاليا بشكل فعال وسريع وفق الاطر الالكترونية، ومعاملات اصدار او تجديد الجواز التي كانت تأخذ وقت شهرين الى ثلاثة سابقا اصبحت الان تتم من ثلاثة ايام الى عشرة حسب الحالات.واضاف، "بالنسبة لمعاملات دوائر المرور في كوردستان وبحسب مديرها العام، فان ما مدته 90 دقيقة فقط يتم اصدار اجازة سوق ورقم سيارة جديدة".وقال ان هذا الامر كان يأخذ في السابق من اسبوع الى شهر، ويتم العمل حاليا على تقليل تلك الدقائق التسعين بشكل اكثر من اجل راحة مواطني الاقليم وتخفيف معاناتهم".

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