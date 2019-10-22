2019/10/22 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، باستقبال اللاجئين من المناطق الكوردية بسوريا الى مدن الاقليم بـ"اتم صورة"، مع تقديم تسهيلات بشكل رسمي حصراً.اعلن ذلك وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد للصحفيين.وقال احمد، "ان رئيس الحكومة وجه ان يتم استقبال النازحين واللاجئين من "روژئافا" باتم صورة مع تقديم كافة التسهيلات الرسمية".واضاف، "ان الجهات المعنية بالاقليم اخذت كافة الاستعدادات لذلك واتمت بالفعل استقبال 5 الاف شخص الى الان".واكد ايضا ان حدود الاقليم مفتوحة لاستقبال اللاجئين والنازحين كما في كانت، وعبر الطرق الرسمية حصراً.وبين ان جميع الاجراءات من استقبال وايواء اللاجئين والنازحين يتم على عاتق حكومة الاقليم، مع مساعدة من الامم المتحدة.ودعا المجتمع الدولي لمساعدة حكومة الاقليم بهذا الصدد.فر سكان من المناطق الكوردية في سوريا إلى إقليم كوردستان العراق في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا مؤخرا.ويستضيف كوردستان العراق نحو 250 ألف لاجئ، الغالبية منهم من سوريا، عدا النازحين من المناطق العراقية الاخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يصدر توجيهاً خاصاً للوافدين من "روژئافا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يصدر توجيهاً خاصاً للوافدين من "روژئافا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).