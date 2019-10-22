2019/10/22 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أنه "تم إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة والصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية".

واضافت القيادة الى ان "قوة اخرى ضبطت عجلة محملة بمادة البيض ومادة الرقي الممنوعة من الاستيراد".

وأشارت القيادة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم والعجلة المضبوطة وتسليمهم الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 مطلوبين بقضايا جنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 مطلوبين بقضايا جنائية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).