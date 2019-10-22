2019/10/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل في نينوى بواسطة 'حجر') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل في نينوى بواسطة 'حجر') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).