الأسهم الأوروبية تهبط بعد فيض من نتائج الشركات

2019/10/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع فحص مستثمرين نتائج أعمال متباينة للشركات فيما تُسلط الأضواء على أحدث تطورات في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتقدم بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق.

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