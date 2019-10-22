مهرجان الخطابة والشعر باللغة السريانية يتوّج مدينة بغديدا بعبق حضارتها

2019/10/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل برعاية وزير التربية الدكتورة ( سها خليل حسين ) أقامت المديرية العامة للدراسة السريانية مهرجانها السنوي السابع للشعر والخطابة باللغة السريانية صباح هذا اليوم الإثنين الموافق ٢١_١٠_٢٠1٩ في بناية مركز مار بولس للخدمات الكنسية.تضمّن المهرجان كلمات حول أهمية اللغة السريانية والمحافظة عليها ومن ثمّ قراءات شعرية باللغة السريانية …

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