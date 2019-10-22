2019/10/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..مكتب عبد المهدي يعلن تخصيص ١٥٦٩ قطعه أرض لذوي الشهداء حصرا في أربع محافظات

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ..مكتب عبد المهدي يعلن تخصيص ١٥٦٩ قطعه أرض لذوي الشهداء حصرا في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل ..مكتب عبد المهدي يعلن تخصيص ١٥٦٩ قطعه أرض لذوي الشهداء حصرا في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).