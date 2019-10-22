2019/10/22 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل طفل في نينوى بواسطة “حجر”.وقالت الوزارة في بيان تلقت خطوة برس، نسخة منه انه “بإشراف شخصي من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل من ضباط مديرية مكافحة الاجرام وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص وبعد جمع المعلومات الدقيقة والبحث والتحري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل في نينوى وكالة خطوة برس.

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