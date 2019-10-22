2019/10/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذ عمليتي ضبط في الديوانية بحق عدد من المتهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة، وانتحال صفة موظفين حكوميين في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).