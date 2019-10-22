وزير النقل يعلن ايذاناً ببدء التشغيل الفعلي لرصيفي 25 و 26  في ميناء ام قصر الشمالي بعد اكمال انجازها

2019/10/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، ايذاناً ببدء التشغيل لفعلي لرصيفي 25 و 26 في ميناء ام قصر الشمالي بعد اكمال انجازها .

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