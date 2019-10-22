هازارد يقود التشكيلة المتوقعة للريال أمام جالطة سراي

2019/10/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلتقي ريال مدريد مع جالطة سراي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن الميرنجي في مباراة اليوم كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز للإصابة.ويستعرض موقع "هو سكورد" التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم:حراسة المرمى: أريولا.الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران – ميندي.الوسط: كاسيميرو – كروس – رودريجيز.الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – هازارد.يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة.ولن ينفع الريال اليوم سوى الفوز للحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، وتعادل مع كلوب بروج.



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