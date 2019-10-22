تعرف على أجور الدراسة الموازية في الجامعات الحكومية

2019/10/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، تحديد اسعار الدراسة الموازية {التعليم الحكومي الصباحي الخاص } في الجامعات كافة.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على تحديد اسعار الدراسة الموازية {التعليم الحكومي الصباحي الخاص} في الجامعات كافة حيث ستكون الاسعار في جميع الجامعات موحدة وكما موضحة في الجدول المرفق".وأضاف البيان انه "تم تخويل مجالس الجامعات صلاحية تحديد اجور دراسية ادنى من المحددة، وكذلك بالامكان تقسيط الاجور الدراسية الى دفعتين او اكثر بشرط تستوفى جميع الاقساط قبل بدء الامتحانات النهائية، علما ان الطالب الذي يحصل على الترتيب الاول وبتقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى يعفى من الاجور الدراسية وينقل الى القناة العامة".انتهى

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