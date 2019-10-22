النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في الديوانية

2019/10/22 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، تنفيذ عمليتي ضبط في الديوانية بحق عدد من المتهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة، وانتحال صفة موظفين حكوميين في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق القادسية قام بضبط موظف في ملاحظية التسجيل العقاري في الدغارة متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلٌّمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين لقاء وعده بتغيير الكشف المطلوب من محكمة بداءة الدغارة".

وأضافت، أن "الفريق تمكَّن، في عملية منفصلة، من ضبط متهمين اثنين متلبسين بالجرم المشهود، أثناء احتيالهم على أحد المواطنين والادعاء بأنهم موظفون على ملاك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإيهامه بقدرتهما على تمليكه شقة سكنية لقاء دفع مبلغ من المال"، مبينة أن "الفريق تمكن من ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهمين".

وأشارت الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالمضبوطات، في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المُختصِّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم في العملية الأولى وفق القرار (160/2 لسنة 1983)".





من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت قبل أيام عن تمكن ملاكات مكتب القادسية من ضبط مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالديوانية متلبساً بجريمة الرشوة".





بغداد اليوم - بغداد

دعت مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، عوائل "ضحايا التظاهرات" إلى مراجعتها للبدء بإطلاق معاملاتهم.

ووفقا لكتاب صادر عن المؤسسة، أنها تبدي "استعدادها لترويج معاملات المواطنين والقوات الأمنية ممن سقطوا شهداء في ساحات الت

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس المقبل، قبل التظاهرات المقرر انطلاقها الجمعة، فيما دعا لعدم التدرع بالحصانة.

وقال عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "م

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت العمليات المشتركة، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بياناً بشأن انسحاب القوات الامريكية من سوريا باتجاه العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن "بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية، تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).