2019/10/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم عدد من المتطوعين الشباب، على تنفيذ حملة تطوعية في منطقة المنصور غربي بغداد.وقام الفريق التطوعي بحملة، لإعادة خطوط العبور لمدارس بغداد وبالتحديد في منطقة المنصور بوضع أعلانات إرشادية وتوعوية، الامر الذي لاقى استحسان الاهالي هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. حملة تطوعية في منطقة المنصور ببغداد من اجل “اطفال المدارس”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. حملة تطوعية في منطقة المنصور ببغداد من اجل “اطفال المدارس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).