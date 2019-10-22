2019/10/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، حملة #لاترميني #Don’tshootme والتي يدعو فيها قوات الأمن العراقية إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين مثلما حدث في تظاهرات الأول من أكتوبر.هذا ومن المقرر ان تخرج تظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل 25 اكتوبر، للمطالبة بمحاربة الفساد واصلاح النظام السياسي بشكل عام وتوفير فرص عمل، الى جانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. “لا ترميني” حملة انسانية لمنع قمع المحتجين خلال التظاهرات المقبلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. “لا ترميني” حملة انسانية لمنع قمع المحتجين خلال التظاهرات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).