بالأسماء.. الاعلان عن الوجبة الثانية لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم في الدفاع

2019/10/22 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تنشر "الغد برس"، أسماء ‫الوجبة الثانية لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع.

وتتضمن الوجبة، قائمة بأسماء 200 شخص من خريجي الهندسة.

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