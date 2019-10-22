قائد شرطة ذي قار يصدر تعليمات للقوات الأمنية بشأن التعامل مع المتظاهرين

2019/10/22 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر قائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي، اليوم الثلاثاء، تعليمات للقوات الأمنية بشان التعامل مع المتظاهرين، فيما بين ان الاعتداء على المصارف ومراكز الشرطة يعتبر عملا ارهابيا.

وقال الزيدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون وقد حددت القوانين ضرورة معرفة القائمين على التظاهرة ومطاليبهم ومكان المظاهرة وترخيص المظاهرة والزمت القوات الامنية بتأمين الحماية لها وقد حرصت مديرية شرطة ذي قار على تأمين الحماية الكاملة لأكثر من 1500 مظاهرة خلال عام 2019 و2018 و 2017 و 2016".

وأضاف :"وفرت الحماية واظهرت مهنيتها وتحليها بالصبر وضبط النفس وامتصاص زخم غضب المتظاهرين رغم الاحتكاك الكبير للبعض مع الاجهزة الامنية وكان هناك دور كبير لقادة المظاهرة في التنسيق مع قيادة الشرطة والامراء الميدانيين من اجل التهدئة والحفاظ على سلمية المظاهرة".

وأكد الزيدي، أن "ما حصل في مظاهرات 1/10/2019 وما تلاها وما وقع خلالها من ضحايا في الاجهزة الامنية والمتظاهرين يتطلب منا وقفة جادة وحقيقية لوضع حلول مناسبة لكي لا تتكرر الاحداث في مظاهرات يوم 25/10/2019 وعلينا ان نضمد جراحنا ونضع يدا بيدا شرطة ومتظاهرين".

وتابع، :"كلنا اخوة وكلنا يداً واحدة للمطالبة بالحقوق ونبذ العنف وعلينا جميعا ان نحافظ على المال العام والخاص واحترام القانون ولتفويت الفرصة على من يريد خلط الاوراق واشاعة الفوضى في المحافظة من خلال خلق الاحتكاك بين المتظاهرين والاجهزة الامنية والاعتداء على المال العام والدوائر الحكومية ولتكن سلمية المظاهرة هدفنا ومن اجل ذلك اصدرنا الاوامر التالية:-

1- سحب جميع الاسلحة من ساحات التظاهرات ولايجوز للاجهزة الامنية حمل اي سلاح مهما كان نوعه.

2- سيكون سلاحنا علم العراق به نحمي انفسنا ودوائرنا ومدينتنا وليكن علم العراق خيمتنا ومحاربة الفساد والفاسدين هدفنا وللعراق فقط انتمائنا.

3- استحصلنا موافقة وزير الداخلية على تشكيل قوة حفظ النظام وبمستوى فوجين من موارد شرطة محافظة ذي قار ستحل محل قوة فض الشغب.

4- يمنع منعا باتا ارتداء ملابس اللون الاسود من قبل جميع منتسبي شرطة ذي قار ومن يرتدي ذلك يودع السجن وعلى الاجهزة الرقابية متابعة ذلك واعلامنا.

5- يمنع منعا باتا ارتداء النقاب ومهما كانت الاسباب وسيشكل مجلس تحقيقي بحق المخالف.

6- على جميع اخوتنا من منتسبي الشرطة التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك من قبل المتظاهرين او سماع بعض الكلمات النابية وتفويت الفرصة على المندسين الذين يسعون الى حرف مسار المظاهرة.

7- نرجو من جميع الاخوة القائمين على المظاهرة تحديد اماكن التظاهر من اجل تامين الحماية وانشاء حواجز تفتيش تحسبا من دخول احزمة ناسفة او اسلحة نارية او الات جارحة والتسلل في صفوف المتظاهرين لضرب المتظاهرين او الاجهزة الامنية وخلق الفتنة واشاعة الفوضى.

8- نرجو من جميع الاخوة الاعلاميين والصحفيين التواجد في ساحات التظاهر ونقل الحقائق كما هي والابلاغ عن اي حالات الاحتكاك سوآءا من بعض منتسبي الاجهزة الامنية او المتظاهرين والعمل على التهدئة.

9- نرجو من كافة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التواجد في ساحات التظاهر للحفاظ على سلمية المظاهرة ومعالجة الحالات السلبية.

10- سيتم الايعاز الى الاجهزة الاستخبارية بمسك اسطح جميع البنايات العالية المطلة على تواجد المتظاهرين وبدون سلاح لمراقبة كل البنايات والاخبار عن كل شخص يحمل سلاح على تلك البنايات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

11- ان الاعتداء على المصارف والسجون والاهداف العسكرية ودوائر الشرطة ومراكزها ومقرات الاجهزة الامنية يعتبر عمل ارهابي ويجب على الاجهزة الامنية ان تتعامل بحزم وشدة كتعاملها مع الارهابيين.

12- لنكن شعارنا ذي قار تجمعنا وتوحدنا ونتخطى الصعاب ونضمد الجراح من اجل نيل حقوقنا.

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