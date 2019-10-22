الهاشمي يكشف نتائج أولية من التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين

2019/10/22 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الخبير الأمني والباحث العراقي #هشام_الهاشمي، أن #التحقيقات بالتظاهرات ستحيل العشرات من #الضباط للمحاكم #العسكرية.الهاشمي غرّد عبر “تويتر”، إن «‏تقرير لجنة #نوري_الدليمي لتقصي الحقائق، يوصي […]

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